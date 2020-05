LACHANCE, Claude



A Victoriaville, le lundi 27 avril 2020 est décédé à l'âge de 62 ans, M. Claude Lachance. Il était le fils de feu Jérôme Lachance et de feu Pauline Carrière. Il laisse dans le deuil son frère Guy (Chantal) et sa sœur Louise. Il était le frère de feu Michel. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Katherine, Isabelle, Gabriel, Frédérick, Philippe-Antoine et Camille; ses petits- neveux et petites-nièces, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis. Claude était un homme discret, d'une grande sensibilité.