VAILLANCOURT

France Tremblay



À la Vigi Saint-Augustin, le 18 mai 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée dame France Tremblay, épouse de monsieur Jean-Louis Vaillancourt, fille de feu dame Élisabeth St-Onge et de feu monsieur Albéric Tremblay. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Jean-Louis Vaillancourt; ses enfants: Luc (Joyce Snair) et Sophie; ses frères: feu Bruno (feu Danielle Hudon), Claude (Lucie Gagnon), Luc et Alain (Colette Fontaine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vaillancourt: Huguette (Roland Thibault), feu Yvon (feu Ghislaine Bérubé), Françoise (feu Réal Huot), feu Murielle (Jacques Cantin) et Gaston (Brigitte Villeneuve); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Vigi Saint-Augustin pour leur écoute, leur dévouement exceptionnel, les bons soins, et plus particulièrement Manon, Marie-Pierre et Rebecca pour l'attention spéciale apportée à France. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2P7 tél.: 418-683-1449 ou à la Fondation Aphasie Québec, 150, rue Grant, bureau 330, Longueuil 4H 3H6 tél. : 450-646-1473.