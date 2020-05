CARON, Marie-Anna Renaud



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Marie-Anna Renaud survenu au CHSLD du Jeffery Hale le 6 mai 2020. Elle était âgée de 91 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur André Caron, la fille de feu dame Délina Robitaille et de feu monsieur Omer Renaud. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Lise (Alain Fortier), Denis (Marie-Claude Catellier) et Jean (Anne Beaumier); ses petits-enfants: Jean-Philippe (Alexandra), Émilie (Jean-Michel), Olivier (Marie-Ève), Maude (Jean-Sébastien), Sarah-Myriam (David) et Charles (Bianca); ses arrière-petits-enfants: Éliane, Laurent et Lily; ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le Docteur Judith Germain et tous les membres du personnel du CHSLD Jeffery Hale pour leurs soins attentifs et leur grande compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale-Saint Brigid's Home (regroupés depuis 2007) 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec, G1S 2M4, Tél.: 418-684-2260.