NADEAU, Nicole



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 16 mai 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Nicole Nadeau, épouse de monsieur Richard Cloutier, fille de feu dame Simone Blouin et de feu monsieur Apolinaire Nadeau. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Richard Cloutier; son frère Gilles (Louise Simard), sa sœur Louise, ses filleules: Kathleen et Mireille Paquet (Yves Guay), son beau-frère Marcel Paquet (Lise Cloutier) et sa belle-sœur Lucie Cloutier (Christian Lavergne). Elle laisse également dans le deuil son neveu Sébastien Cloutier ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital du Saint-Sacrement, plus spécifiquement la Dre Julie Lemieux, pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal, Qc H2X 1Y1 tél.: 514-871-1717.