TREMBLAY, Maude

A Lévis, le 10 mai 2020, à l'âge de 75 ans est décédé Mme Maude Tremblay, fille de feu René Tremblay et de feu Auréa Picard. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil sa fille Gwendolyn Heagy (Luc Carrier), ses petits-enfants: Jeason H.-Tremblay et Enrick Carrier (Mélina D. Gagné); ses frères et sœurs: feu Gaétan, Renée, Gilles, Côme et Léna; ses neveux et nièces: Gilbert, Sylvie, Emmanuelle et Guillaume; sa tante Gisèle Picard Roy, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 14h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira, https://www.jedonneenligne.org/mira/DM/