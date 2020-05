GARIÉPY, Jean



Au CHUL, le 2 mai 2020, est décédé Jean Gariépy, fils de feu madame Jeannette Giroux et de feu monsieur René Gariépy.Il était l'époux de feu Lyse Seaborn et le père de feu Yanick et de Katia. Il ne désirait aucune cérémonie suite à son décès. Ses cendres ont été déposées au Cimetière St-Charles auprès de celles de son épouse et de son fils.Qu'il repose en paix!