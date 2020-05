AUBIN, Lise Fortier



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 mai dernier, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Lise Fortier, épouse de M. Marc Aubin. Elle était la fille de feu M. Maurice Fortier et de feu dame Fernande Marcoux. Elle laisse dans le deuil outre son époux M. Marc Aubin, ses enfants: Elaine Aubin (Christian Gaudreau), Susan Aubin (Gilles Bureau), Denys Aubin (Marilyne Joncas); ses petits-enfants: Mariepier Bureau (Rick Roux), Maxim Bureau, Samuel Gaudreau, Sarah Émilie Gaudreau, Kevin Caron (Julie Dessureault); son arrière-petite-fille Élyane Caron; ses beaux-frères et belles-sœurs: Cécile Belley (feu Claude Aubin), Charles Dussault (feu Claire Aubin) et feu Eric Aubin (feu Louise Dubuc); son neveu et ses nièces: Henri, Élisabeth, Esther et Marie-Andrée Dussault, la parenté des Fortier et des Aubin, ainsi que les amis.La famille désire remercier le personnel soignant de l'hôpital l'Enfant-Jésus, pour les bons soins prodigués.