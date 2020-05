GAUVIN, Alma



Le 15 mai 2020, à l'Hôpital général de Québec, est décédée madame Alma Gauvin, âgée de 109 ans et 3 mois. Madame Gauvin est originaire de Neuville; elle était la fille de feu Louis Gauvin et de feu Louise Auger.Vulnérable en raison de son grand âge, elle a été emportée par la Covid-19. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Jean-Paul Parent (Carole Plamondon), André Parent (Liliane Briand),Jean-Louis Demers (Colette Cantin), Yvette Demers (feu Aldéric Bédard), Isabelle Demers (feu Jacques MacDonald), Rita Demers (Jules Lamontagne), Marcelle Demers (Serge Paré), Lucie Demers, Rita Lamarche (feu Jean-Claude Dufresne), Pierre Gauvin (Claire Lelièvre), Jocelyne Gauvin (Michel Matton), Michel Gauvin (feu Charlotte Lessard), Jean-Louis Méthot (feu Claire Abel), Rolande Gagnon, Jacques Gagnon, Suzanne Gagnon, Robert Gagnon (Lucie Plamondon) et Raymond Gagnon. Elle laisse également dans le deuil de nombreux petits-neveux et petites- nièces.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.caSite web : www.fqc.qc.ca