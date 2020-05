LACROIX, Louis



Au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 février 2020, à l'âge de 80 ans et 5 mois, est décédé, monsieur Louis Lacroix, fils de feu monsieur Philippe Lacroix et feu madame Emilia Bilodeau. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse.Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Gisèle (feu Daniel Gilbert), feu Roger (Monique Dusseault), Pierre (Pauline Boucher), Claudine (Jean Fiset); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la