CADORETTE, Marc



Il est parti trop vite, cet homme courageux, mari toujours présent, père aimant et un papi extraordinaire. Bon voyage. Nous t'aimons fort.À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 mai 2020, à l'âge de 59 ans 9 mois, est décédé monsieur Marc Cadorette, époux de dame Ginette Fleury. Né à Québec le 21 août 1960, il était le fils de feu dame Francine Parent et de feu monsieur Claude Cadorette. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Ginette, monsieur Cadorette laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Pier (Michel Lirette), Jean-François (Mahefa), Ann-Sophie (Jimmy Poulin); ses petits-enfants: Félix, Rosalie, Malorie, Anaïs, Camille; son filleul Tommy Descombes; ses sœurs: feu Danielle, Sylvie (Michel Paquet); son frère André (Guylaine Labbé); son parrain Guy Cadorette; sa marraine Louise Gingras; son grand ami Marco Detoni (Manon Devost), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s. Un merci spécial au personnel du CRCEO, de la dialyse, de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, Tél.: 418-524-2626, Site: www.gilleskegle.org. Les funérailles sont sous la direction de