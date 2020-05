BÉDARD, Raymond



Au CHSLD de Sainte-Croix, le 14 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Raymond Bédard, époux de madame Alice Lagrange qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Il demeurait autrefois à Sainte-Hénédine. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Line Bédard (André Bertrand) et André Bédard (Lucie Plante); ses petits-enfants: feu Marie-Christine et Louis- André Bertrand (Julien Valognes); son frère Bertrand Bédard, sa belle-soeur Jacqueline Lagrange; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille immédiate souhaite remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 13h.