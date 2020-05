LESSARD, Serge



À Québec, le 15 mai 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Serge Lessard, époux de dame Nicole Nadeau, fils de feu dame Lucienne Rodrigue et de feu monsieur Luc Lessard. Natif de St-Benjamin, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 16h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Nicole Nadeau; ses enfants: Antoine et Louis-Étienne (Annabelle Paquin); ses frères et sœurs: Daniel (Debra Brown), Andrée (Jacques Rancourt), Denis (Joan Therrien), Jean-Louis (Patricia Chouinard), Claudine (Martin Nolet), Michel (Marie- Josée Fleury) et Guy (Sylvie Toulouse); ses beaux-parents: Georgette Pomerleau et Claude Nadeau (Normande Boily); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Nadeau: Marquis (Lucie Lachance), Michel (Danièle Beaulieu) et Nathalie (Bernard Dionne). Il laisse également dans le deuil ses filleuls: Jean-François Lessard, Alexandre Bédard, Éloïse Lachance-Nadeau et Béatrice Dionne et plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, neveux, nièces et leurs enfants ainsi que de nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur Céline et son frère Claude. Un remerciement spécial à l'agente Brigitte, policière à la ville de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, 1310, 1ère Avenue, Québec (Québec), G1L 3L1 Adresse internet pour faire un don : https://www.cpsquebec.ca/don-en-ligne-succes/ tél. :418-683-4588.