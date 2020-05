GOSSELIN MORISSET, Pierrette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Pierrette Gosselin Morisset, survenu à Québec le 6 mai 2020. Elle était l'épouse de feu Jacques Morisset, fille de feu Maria Pelletier et de feu Ovila Gosselin. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils : Denis Morisset (Mona Albert) et Jean Morisset (Nicole Boucher); ses petits- enfants: Jocelyn (Marie-Ève Delisle), Sophie et Andréanne (Greg Davies), Samuel et Elodie; ses arrière-petits-enfants: Abbygaëlle, Darius, Gabriel, Jude, Jeremy, Zack et Rafael; ses frères et sœurs: feu Jean-Marc (feu Lucie Demers), feu Marielle (feu Gaston Drouin), Françoise (feu Roger Morin), Pauline (Jacques Drolet) et feu Gérald (Denise Bilodeau); ses belles-sœurs: Lise Morisset et feu Jacqueline Morisset (feu Guy Bégin); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s dont Huguette Larose (Gilles Laliberté). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'unité coronarienne de l'hôpital l'Enfant-Jésus ainsi qu'au personnel du Manoir de l'Atrium pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all