ASSELIN, Germain



À l'IUCPQ, le 2 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Germain Asselin, époux de dame Rita Blanchet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères et sœurs: feu Roland (feu Bérangère Asselin), feu Hélène (feu Fernand Lalonde), Annette (feu Ovila Garneau), Raymond (Annette Morneau), Julienne (feu Yvan Roy), Georges (Claudette Gagnon), Marie-Claire, Yvonne (Rosario Montminy), Denise, Diane (Yvon Julien); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Blanchet: feu Géraldine (feu Noël Morissette), Raymond (Denise Veilleux), feu Rosa (feu Julien Fecteau), Irène (feu Jean-Marie Chatigny), Thérèse (feu Olivier Gilbert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de très chers ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2725 ch. Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, téléphone : (418) 656-8711, https://www.fondation-iucpq.org/.