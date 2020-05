HOULE, Hélène Soucy



Au CHSLD Louis-Hébert le 15 mai dernier est décédée à l'âge de 81 ans madame Hélène Soucy. Elle était la fille de feu Alfred Soucy et de feu Juliette Desrosiers.Outre son époux monsieur Claude Houle, elle laisse dans le deuil son fils François (Nicole Martin); ses petits-enfants: Jonathan (Anne-Sophie Bédard) et Claudie; ses frères: feu Raymond et Jean-Claude (Carole Lajeunesse); sa belle-sœur Monique Houle, ses neveux et nièces Luc, Mireille, Ghislain et Diane; ainsi que d'autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel soignant du CHSLD Louis-Hébert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.