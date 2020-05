THÉRIAULT, Agathe



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 7 mai 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Agathe Thériault, épouse de feu monsieur Alphège Desjardins, elle était la fille de feu dame Rose Alma Gagnon et de feu monsieur Lionel Thériault. Elle demeurait à Saint-Basile-le-Grand, native de Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda, Diane, Francine et Sylvain (Annie Lapointe); ses petits-enfants: Sébastien, Vincent (Mélissa Béchard- Côté), Marilou, Catherine (Steve Desrochers), Guillaume (Fanny Boulet-Fortier), Dominic (Priscilla Mallozzi), Maxime (Kaylane Hogue) et Alexandra; ses arrière-petits-enfants: Damien, Kelly-Ann, Charlotte, Caleb, Megan, James et Isaac; ses frères et sœurs: feu Gilberte (feu Roger Bilodeau), feu Marcel (Florence Painchaud), feu Jeanne D'Arc (feu Donat Huron), feu Lucette (feu Ernest Arsenault), Jacques (Denise Villeneuve), Laurent (Hélène Painchaud), Pauline, Colette (Jean-Yves Bergeron) et Paul; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desjardins, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.