LABBÉ, Alain



À Québec, le 13 mai 2020, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Alain Labbé, policier retraité, époux de dame Nathalie Drouin, fils de feu monsieur Roger Labbé et de feu dame Pierrette Lemelin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nathalie, ses enfants: Karen (Jérôme Laberge) et David; sa petite-fille: Élizabeth; sa sœur: Lyne (Claude Michaud); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Drouin: Michel (Diane Vachon) et Joëlle (Alain Guimont); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, collègues du SPVQ et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone: (418) 683-8666, www.cancer.ca.