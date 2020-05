HOUDE, Gilles



Au Centre de santé de la région de Thetford, le 8 avril 2020, est décédé à l'âge de 76 ans et 1 mois, M. Gilles Houde, époux de Mme Angèle Boislard. Il était domicilié à Thetford Mines et originaire de Saint-Gérard. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: François conjoint de Marie-Christine Plamondon, Marilyne conjointe d'Éric Lemay ainsi que ses petits-enfants: Livia, Louis-Alexandre Houde, Béatrice et Mathylde Lemay. De la famille Houde, il était le frère de feu Ginette épouse de Germain Blanchette, conjoint de Claudette Tremblay, Ghislain époux en 1res noces de feu Fernande Turpin et conjoint de Louise Prévost, Micheline épouse de Gaétan Lessard, Alain époux de Diane Paulin, Pierre époux de Carmen Rousseau, Bruno époux en 1res noces de feu Gérald Robert et conjoint de Michel Godard. De la famille Boislard, il était le beau-frère de feu Bertrand époux de Marielle Roberge, Noëlla épouse de feu Adrien Côté, Gervaise épouse d'Armand Côté, Réal époux de Rita Desharnais, feu Eugène époux de Carmelle Bélanger, Christiane épouse de feu Laurent Boisvert, Gérard époux de Margot Côté, Monique épouse de Jacques Boutin et Donald époux de Suzelle Croteau. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Thetford ainsi que le personnel de la résidence le Nouvel-Âge pour leurs soins et leur gentillesse.Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 3330, rue King Ouest, bureau 130, Sherbrooke, QC, J1L 1C9, Téléphone : 1 888 939-3333, www.cancer.ca