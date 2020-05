CÔTÉ, Lise Roy



Accidentellement, à Québec, le 11 mai 2020, est décédée, à l'âge de 82 ans et 10 mois, madame Lise Roy, fille de feu Eugène Roy et feu Blanche Dion et épouse aimante de feu Réginald Côté. Originaire de Saint-Gervais de Bellechasse, elle demeurait à Québec, arrondissement Charlesbourg.Elle laisse dans le deuil sa fille chérie Dre Marie-Ève D.C. (André Breton) et ses petits-fils adorés: Guillaume et Rémi; ses frères et soeur et leur conjoint(e): René (Louise Turgeon), Pierre (Aline Brisson), Colombe (feu André Drolet), J.-Jacques (Paola Jofre) et André (Nicole Hamel); ses belles-soeurs de la famille Côté: Marie-Claire Simard, Thérèse, Françoise Néron, Monique; ses filleuls Christine Côté et Tommy Morneau. Elle laisse également de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle rejoint son bien-aimé Réginald et son fils Jean-François, ainsi que les autres membres de sa famille: Julienne Roy (Lucien Bergeron), Gilberte Roy (Laval Boutin), Médard Roy (Cécile Turgeon), Clémence Roy (Pierre Boutin), Lorraine Roy (Pat Grégoire), Marie-Ange Côté (Rosario Lavoie), Blanche Côté (Alfred Lavoie), Raoul Côté (Marie-Claire Séguin), Edmour Côté (Jacqueline Brassard), Claude Côté, Jean-Marie Côté et Gilles Simard.