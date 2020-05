BOUCHER OUELLET, Carmen



À Sainte-Perpétue, le 14 mai 2020, entourée de l'amour des siens, est décédée, à l'âge de 94 ans, dame Carmen Boucher, fille de Rosilda Boucher, épouse de feu Robert Ouellet et cousine de Emma Boucher de Saint-Damase de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole (feu Roland Bélanger) (feu Jacques Gaudreau), Aline (Charles-Eugène Leblanc), Gaétan (Francine Chouinard), feu Gaston (Gaétane Guillemette), Noëlla (Jean-Marie Bourgault), Mona; Michel (Aline Vaillancourt), Régis (Nathalie Paquet), Jocelyn (Nicole Mercier), Lorraine (Guylain Pelletier); ses petits- enfants: Brigitte, Julie, Stéphane, Gino et Jasmin Bélanger; Carl, Steve, David et Valérie Leblanc; Sébastien, Jean- François et Andrée-Anne Ouellet; Marie-Josée et Jérôme Ouellet; Jean-Robert et Caroline Bourgault; Marie-Hélène et Rémi Ouellet; Olivier et Sophie Ouellet; Jean-David et Rosalie Pelletier, de même que 42 arrière-petits-enfants. Elle était la belle-sœur de feu Marie-Jeanne (feu Edouard Leblanc); feu Marie-Reine (feu Adélard Chouinard), feu Dollard (feu Cécile Pelletier), feu Gemma (feu Georges-Emile Dubé) feu Georges (Madeleine Mercier), feu Roger, feu Monique (feu Rosaire Beaulieu). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, ainsi que de nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel et les résidents de l'Abri des Appalaches pour leur dévouement et leur soutien. Des sincères remerciements sont également adressés à tous ses anges gardiens qui lui ont prodigué des soins attentionnés et qui l'ont accompagnée jusqu'à la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, GOR 3GO.L'inhumation aura lieu le même jour au cimetière paroissial de Tourville.