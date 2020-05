MORIN, Bernard

Ancien combattant



À l'hôpital St-François d'Assise, Québec, le 9 mai 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé dans la sérénité monsieur Bernard Morin, époux de feu de dame Jeannette Drolet. Né à Beauceville, le 20 février 1924, il était le fils de feu dame Alma Bernard et de feu monsieur Napoléon Morin.La mise en terre se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Ancien combattant de la seconde guerre mondiale, comme aviateur de la Royal Air Force, il laisse en deuil son fils Michel Morin (Chantal Bastien) et feu Jean-Jacques Morin (Esther De Blois); ses petits-enfants: Emmanuelle Morin (Frédéric Demers), Jean-Christophe Morin (Marie-Christine Desbiens), Laurent Morin (Marie-Noëlle Beaudry) et Pamela Morin (Patrick Garneau); ses arrière- petits-enfants: Marine et Éloi Demers, Médéric et Dahlia Morin; ses sœurs et son frère: Gabrielle Grégoire Morin, feu Isabelle Couillard Morin et feu Jean Morin; sa grande amie de cœur Adrienne Gosselin; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s.