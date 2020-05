LEMIEUX, Jean-Paul



À l'Hôpital de Montmagny, le 13 mai 2020, à l'âge de 80 ans est décédé monsieur Jean-Paul Lemieux, époux de madame Nicole De Ladurantaye. Fils de feu dame Evelina Caouette et de feu monsieur Edgar Lemieux, il demeurait à L'Islet (Saint-Eugène). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Lewis Carrière), Lucie (Sylvain Alarie) et Gaétan (Julie Lacombe); ses petits-enfants: Jessica et David Carrière, Anie-Pier Alarie, Pier-Olivier et Sabrina Lemieux, ainsi que leur conjoint(e). Il était le frère: feu Gérard (Rita De Ladurantaye), feu Marguerite, Raymond (Géraldine De Ladurantaye) et Lucienne (Jacques Langlois). Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel des services à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien et la qualité des soins prodigués, ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour leur dévouement et leur patience. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.