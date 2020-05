FRENETTE, Jean-Guy



C'est avec une immense tristesse que la famille de Monsieur Jean-Guy Frenette vous annonce son décès survenu le 13 mai 2020 à l'hôpital l'Enfant-Jésus, époux de Lucie Allaire, fils de feu Annette Darveau et de feu Léo Frenette.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Philippe (Mélanie Abdel-Malak) et Luce (Vincent Hurtubise) ; ses petits-enfants Thomas et Gabriel ; ses sœurs: Pauline (Gilles Hardy) et Rita (Daniel Hardy) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allaire et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et collègues. De par sa bonne humeur et sa générosité, il laisse une empreinte à jamais sur le cœur des gens qui ont croisé son chemin.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du Cancer 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca