ROYER, Claire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Claire Royer, épouse de feu monsieur Alphée Labonté, fille de feu monsieur Lucien Royer et de feu madame Blanche Fréchette. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils et leur épouse: Michel (Linda), Jacques (Louise), Yves (Geneviève) et François (Nicole); ses petits-enfants: Marie-Ève, Yohann, Katherine, Janik, Zacharie et Raphaël; son arrière-petits-fils Benjamin; ses sœurs: Simone et Gabrielle Royer (Jean-Louis). Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Rolande, Anita, Joseph-Henri, George, Janine. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à la travailleuse sociale Anne-Marie Larochelle et la préposée Lucie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié aux soins palliatifs. La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.