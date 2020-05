RANCOURT, Laurentia



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 9 mai 2020, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée madame Laurentia Rancourt, épouse en premières noces de feu monsieur Cléophé Bouchard et en secondes noces de feu monsieur Gildas Drouin. Elle était la fille de feu madame Claire Gagnon et de feu monsieur Aimé Rancourt. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: France, Sylvie (Pierre Beaulieu), Martine Bouchard (Daniel Nadeau) et Jean Drouin (France Labrecque). Elle est allée rejoindre sa fille: feu Sylvie. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Frédéric (Maritza Lainey Chiasson), Bruno (Amanda Williams), Sébastien (Véronique St-Michel), Jean-François et ses arrière-petits-enfants: Romain, Nicolas, Juliette. Elle était la sœur de: feu Gaston, feu Gastelle (feu Lucien Asselin), feu Antonio (feu Monique Picard), feu Antonia (Eddy Grenier), feu Cécile (Marcel Picard), feu Gabrielle, Maria et Denis (Armande Côté). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Les cendres seront déposées au Mausolée Mont-Marie. Un merci spécial à tout le personnel du CHSLD Paul-Gilbert (secteur Oasis) de Charny pour les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.