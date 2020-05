TOUSIGNANT, Gérard



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 mai 2020, à l'âge de 97 ans et 7 mois, est décédé monsieur Gérard Tousignant, époux de feu madame Jeannette Grenier, fils de feu madame Alice Martel et de feu monsieur Urgèl Tousignant. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Marlyne Murray), feu Nicole (Michel Magnan), Mario; ses petits-enfants: Gabriel Magnan, Laurie Magnan, Simon Tousignant et Jean-Philippe Tousignant; ses arrières petits-enfants: Léonie et Florence; ses frères et sœurs: feu Maurice (Florette Beauchêne), feu Louis, feu Cécile (feu Charles Delisle), Robert (Aline Bergeron), feu Yvonne (feu Lucien Raymond), Antonio (feu Anna Brisson), feu Diogène (Louisette Lépine), feu Margueritte (feu Armand Beaulac), Marianne (feu Gaetan Maillot), Raymond (Mariette Bernier) et feu Jeannine (Maurice Théorait); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grenier: feu Irène (feu Polydore Boulanger), feu Antoinette, Rosa (feu Louis-Georges Lehoux), feu Joseph (Mariette Cyr), Maria (Hector Cyr), feu Jean (Florianne Cyr), Thérèse (feu Clément Cyr), feu Madeleine (feu Arsène Laplante), feu Claude Marcoux), Monique (Claude Nadeau), Éva (Simon Bisson) et Lise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel Dieu de Québec et de la Résidence St-Patrick pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : www.fondationduchudequebec.ca.