CARBONNEAU, Benoit



À Québec, le 12 mai 2020, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Benoit Carbonneau, époux de Jeanne Simard, fils de dame Bérangère Michaud et de feu monsieur Wilfrid Carbonneau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa mère et son épouse; son fils Michael (Véronique); les enfants de sa conjointe: Sonny (Chantal) et Sandra (Steve); ses petits-enfants: Loïk et Flavie, ses petits-enfants par alliance: Samuel, Cédrik, Shaun et Kyle; ses frères et sa sœur: Jean-Marie, Micheline (Paul) et Denis (Claire), ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Daniel (Francine), Louisette (André), Gisèle (Carl), Jocelyne et Martine (Richard); sans oublier sa belle-mère dame Marguerite Briand. Il laisse également dans le deuil son oncle Gérard et sa tante Louisette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, et de nombreux ami(e)s et collègues, plus particulièrement Alain (Cailloux) et Serge. La famille désire remercier l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC de la Jacques-Cartier, pour leur attitude bienveillante, leur support et les soins prodigieux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 tél.: 418-683-8666 www.cancer.ca.