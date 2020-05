MARCOUX, Pascal



Subitement, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 10 mai 2020, à l'âge de 48 ans, est décédé Pascal Marcoux, fils de feu monsieur Claude Marcoux et de dame Louisette Daigle. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa mère dame Louisette Daigle, son frère David et sa nièce Stella Rose Fava Marcoux, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Petits bonheurs d'école, 325, avenue des Oblats, Québec (QC), G1K 1R9, tél.: 418 628-4355, site Internet : https://petitsbonheursdecole.com/.