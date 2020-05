COVID-19: nouvelle éclosion aux Jardins du Haut St-Laurent

Les Jardins du Haut-St-Laurent, à Saint-Augustin-de-Desmaures, deviennent le 14e foyer d’éclosion de la région de Québec avec deux cas confirmés.

La résidence pour aînés de la rue Saint-Félix compte 256 unités en studios, appartements ou chambres simples et doubles.

Dans la Capitale-Nationale, 13 foyers d’éclosion sont donc toujours actifs. Le CIUSSS a annoncé récemment la fin de l’éclosion au CHSLD du Boisé, sur le boulevard Neilson à la suite d’une période de 28 jours sans nouvelles infections.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a également confirmé jeudi 14 nouveaux cas positifs sur le territoire, ainsi qu’un nouveau décès, en milieu hospitalier, ce qui porte le total à ce jour à 1298 personnes infectées ainsi qu’à 91 décès.

Pour une rare fois, le décès supplémentaire ne provient pas de l’un des foyers d’éclosion.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 28 hospitalisations.

Dans la plupart des centres d’hébergement «chauds» de la région, la situation demeure stable sauf au CHSLD Hôpital général de Québec, où six autres usagers et un employé de plus sont infectés, pour un total de 53 cas positifs.