BERCIER, Céline



Entourée de l'amour des siens, le 15 mai 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Céline Bercier, fille de feu dame Antonia Duchesne-Fortin et de feu monsieur Jean-Paul Fortin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nadia Baribeau (Yves Lemire) et Patrick Baribeau (Edith Lavoie); ses petits-enfants: Samuel Malouin, Megan Bousquet, Maxime Lavoie et Loïc Lemire; ses frères et sa sœur: Jean-Claude Fortin (Nicole Laflamme), Raynald Fortin, Ginette Fortin et feu Gilles Fortin (Claudette Paquet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), 200-5415, rue Paré, Mont-Royal (Qc) H4P 1P7 tél.:1-514-725-2653.