Des camps à l’avenir incertain

Beaucoup de camps d’été affirment ne pas pouvoir accueillir de marmaille cet été sans l’aide financière du gouvernement à cause des coûts trop importants engendrés par la mise en place des mesures sanitaires.

• À lire aussi: Des parents bien soulagés d’avoir des camps de jour

Malgré l’annonce de leur réouverture jeudi, l’avenir de plusieurs camps de jour et spécialisés demeure sombre.

« Ce qui est le plus déchirant, c’est que des familles comptent sur nous », laisse tomber Steven Grenier, directeur du Centre Notre-Dame-de-Fatima sur l'île Perrot, très ému à l’idée de ne pas pouvoir offrir de camp de vacances aux enfants à besoins particuliers.

La diminution des ratios enfants-moniteurs dictée par la santé publique forcera les camps à embaucher plus d’animateurs et du personnel supplémentaire pour la désinfection des sites. Puis, pour assurer les mesures de distanciation physique, ils devront accepter moins d’enfants et trouver des locaux plus grands.

Pris à la gorge

Avec plus de dépenses et moins de recettes, les camps d’été sont pris à la gorge.

« On n’a pas de fun en ce moment », réagit jeudi Éric Beauchemin, président de l’Association des camps du Québec (ACQ).

« Il va falloir doubler le volume d’animateurs en claquant des doigts, mais le gouvernement ne parle pas de financement pour les camps qui ne sont pas municipaux », poursuit-il.

L’ACQ demande donc un financement de 33 M$ au gouvernement pour les 2600 camps de jour gérés par des organismes à but non lucratif ou des entreprises privées, qui ne sont pas financés par les villes. De ce montant, 11 M$ seront consacrés aux camps de jour.

Le reste ira aux camps de vacances qui doivent rembourser 9 millions $ de dépôt aux parents et assurer le paiement des frais fixes pour rouvrir en 2021.

Sans aide gouvernementale, 71 % des sites de camps de jour devront fermer à l’été 2020, selon les données récoltées par l’ACQ auprès de ses 346 membres.