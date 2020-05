VACHON, Agathe Giguère



À la Résidence Aviva, le 8 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Agathe Giguère, épouse de feu monsieur Henri Vachon, fille de feu dame Caroline Gosselin et de feu monsieur Henri Giguère. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil; ses filles: Carole (Jacques St-Michel) et Elaine; ses petits-enfants: Emilie Julien (Yary Martinez) et Catherine Julien (Philippe Hovington); ses arrière-petits- enfants: Malcolm, Nolan, Alexy et William. Elle était la sœur de: Germaine (feu Maurille Grégoire), feu Annette (feu Napoléon Gilbert), feu Cécile (feu Gérard Giguère), feu Benoit (feu Rita Roy), feu Jeanne D'Arc (Joseph Giguère), feu Marie-Marthe (feu Donat Labbé), feu Marie-Ange (Clément Laplante), feu Gertrude, feu Françoise (feu Laurier Thivierge), feu Gérard (Pierrette Cloutier) et feu Léonce. Elle était la belle-soeur de: feu Lina (feu Maurice Laflamme), feu Rita (Réal Benoit), feu Adrien (feu Rita Nadeau), Laurette (feu Jean-Thomas Lessard), feu Irenée (Monique Giguère), Arthur (Yvette Boily), Aline (feu Raymond Nadeau), Florence (feu Émile Gilbert), feu Elphège (Denise Gendron), Paul-Émile (Carmen Bolduc), Réjeanne (feu Alvin McDonald) et Jacques (Martha Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de la Résidence Aviva qui, de près ou de loin, a contribué aux bons soins prodigués et au bien-être de notre mère. Un remerciement particulier à l'équipe du 4000 pour leur respect, extrême gentillesse et humanité durant cette période difficile. Un remerciement spécial à la Dre Paule Boisvert de nous avoir accompagné durant ces dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.