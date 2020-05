ROUSSEL, Madeleine Lacasse



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Madeleine Roussel, épouse de feu monsieur Fernand Lacasse. Elle était la fille de feu monsieur Omer Roussel et de feu madame Marie Breton. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).Madame laisse dans le deuil ses fils et belles-filles: Daniel Lacasse (Josée Carrier) et Michel Lacasse (Johanne Ouellet); ses petits-fils: Pierre-Luc et François Lacasse; les filles et petit-fils de Johanne; ses sœurs: Monique, Thérèse et Gertrude; sa belle-sœur Edith Desrosiers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Fernand Roussel (Madeleine Mathieu), Bergerette Roussel (Jean-Guy Brousseau), Jeannine Roussel (Armand Chalifour), Gilberthe Roussel, Germain Dumas, Fernand Vézina, Jean-Guy Plante, Pauline et Raymond Lacasse. Tous nos remerciements au Dr Sarto Veilleux et au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca