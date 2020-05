BARBEAU, Jeannine Verret



Samedi, le 18 avril 2020, à l'âge de 92 ans et 6 mois, dame Jeannine Verret a rejoint son époux Gilbert Barbeau. Elle est décédée à l'Hôpital Saint-François d'Assise. Elle était la fille de feu monsieur Euclide Verret et de feu dame Albina Auclair. Elle demeurait à Charlesbourg mais autrefois de Saint-Emile.Elle laisse dans le deuil, son fils Jean-Guy Barbeau (Sylvie Sanfaçon), ses demi-sœurs: Micheline Cloutier (feu Jean-Marie Drapeau), Edith Cloutier (feu Robert Giguère) et les personnes suivantes qu'elle affectionnait tout particulièrement: ses cousines et son cousin de la famille Cloutier, Jocelyne (feu Yves Gagné), Céline (Marc Prévost), feu Ghislaine (Normand Villeneuve), Ginette (feu Rosaire Garneau), Raymonde (feu Jean-Jacques Paquet), Lily (René Rhéaume), Jean-Noël (Sylvie Caron) et sa filleule Sylvie Drapeau (Martin Therrien), de la famille Barbeau il reste sa belle-sœur Diane Barbeau (feu Alexandre Sylvain), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un merci sincère à tous ceux et celles qui lui rendaient visite ou lui téléphonaient (Dieu sait qu'elle aimait jaser) et spécialement à monsieur Willie Auclair et son épouse Lucienne Beaulieu. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Les Jardins Charlesbourg pour leur gentillesse et leur dévouement. Elle a été confiée à la