DRAPEAU, Léo



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 13 mai 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Léo Drapeau, époux de madame Denise Fournier, fils de feu madame Alexina Bélanger et de feu monsieur Anselme Drapeau. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuils ses enfants: Lison (Luc Boulianne) et Christian; ses petits-enfants: Gabryel, Philippe et Catherine; son arrière-petit-fils: Xavier; ses frères et sœurs: feu Joseph, feu Berthe (feu Henri-Paul Audet), feu Albert (feu Jeannine Marceau), feu Cyrilda (feu Albert Bedard), feu Diane (feu Arthur Bolduc), feu Laura (feu Léopold Pilote), feu Anne-Marie (feu Émile Roy), Rose-Alma (feu Valère Pilote), Louis (feu Julienne Fournier), Alexina (feu Germain Deshaies) et Carmen (feu Roland Beaudoin); ses beaux-frères: feu Ghyslain Fournier (Cécile Pouliot) et Gaëtan Fournier (feu Monique Martin et en 2ièmes noces Micheline Lebrun); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et nombreux ami(e)s. Un merci tout spécial au Dr Éric Poirier et à l'infirmière Valérie Otis pour leur dévouement, l'empathie dont ils ont fait preuve et les bons soins prodigués à Léo.