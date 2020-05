MARCOTTE, Jean-Louis



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 18 mai 2020, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Louis Marcotte, époux de feu madame Aline Piché, fondateur de L'intermarché de Portneuf. Il a été maire de Notre-Dame-de-Portneuf pendant 24 ans, fils de feu monsieur Eugène Marcotte et de feu madame Angéline Morin. Il demeurait à Portneuf. Il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances. Il a été confié auMonsieur Marcotte laisse dans le deuil son fils Sylvain (Lily Marcotte); ses soeurs: Armande (feu Noël Marcotte) et Solange; sa belle-soeur Marielle Langlais (feu Claude Marcotte), ainsi que son amie des 24 dernières années Camille Alain, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués.