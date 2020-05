DUFOUR, Louisette



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 16 mai 2020, à l'âge de 87 ans 10 mois, est décédée dame Louisette Dufour, épouse de monsieur Jean-Marie Boily. Née à L'Ange-Gardien, le 10 juillet 1932, elle était la fille de feu dame Germaine Côté et de feu monsieur François Dufour. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Jean-Marie Boily, Madame laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Marcel Dufour), Alain (Louise Hamel), Yvon (Gina Lebrasseur) et Marc (Lise Milhomme); sa sœur Rachèle Dufour (feu Rodrigue Giguère); son frère Placide Dufour (Louise Boudreault); sa belle-sœur Jeannette Boily (Roland Beaulieu); ses petits-enfants: Sonia Dufour, Patricia Dufour, Nadia Boily, Mélanie Boily et Michaël Boily; ses trois arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'IUCPQ pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.