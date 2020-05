Jusqu’à 60 000 vies sauvées au Québec, réitère l’INSPQ

Comme le Dr Horacio Arruda l'avait avancé, le médecin-chef du groupe scientifique en immunisation de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Gaston De Serres, estime qu’entre 30 000 à 60 000 vies ont été sauvées dans la province grâce au confinement.

En entrevue avec Mario Dumont sur QUB radio, il a assuré ne pas avoir subi de pression de la part du Dr Arruda pour gonfler les estimations du total de vies sauvées.

«Quand on prépare des travaux, on les présente au ministère [de la Santé et des Services sociaux], au directeur national de la santé publique du Québec et ensuite, on les met sur notre site. Donc, le Dr Arruda avait été informé de ces chiffres-là. Alors ce n’est pas que nous les avons mis sur le site après avoir reçu un ordre du Dr Arruda, c’est plutôt l’inverse», a soutenu M. De Serres, jeudi.

