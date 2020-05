La dynastie du CH des années 1970 en vedette à TVA Sports

La chaîne TVA Sports diffusera la semaine prochaine les matchs décisifs des finales de la coupe Stanley remportées par le Canadien de Montréal de 1976 à 1979.

Le public québécois pourra ainsi revoir de lundi à jeudi les prouesses des Guy Lafleur, Ken Dryden, Yvan Cournoyer, Steve Shutt et Jacques Lemaire, sans oublier celles du «Big Three» formé des défenseurs Serge Savard, Larry Robinson et Guy Lapointe. Au cours de cette période faste, le club a récolté en moyenne 125 points par campagne.

La séquence de coupes du Tricolore s’est amorcée avec un balayage des doubles champions en titre, les Flyers de Philadelphie, en finale de 1976; la dernière rencontre de cette série sera diffusée lundi à 19 h et il s’agira d’une occasion d’assister à la chute des Broad Street Bullies.

Puis, les victoires ayant confirmé la consécration des Glorieux en 1977, 1978 et 1979 seront présentées dans cet ordre les trois jours suivants à la même heure. Mardi et mercredi, les partisans du Canadien auront droit à des duels face aux Bruins de Boston, malheureux finalistes deux ans de suite qui ont été battus en quatre parties, puis en six matchs.

En 1979, le Bleu-Blanc-Rouge a eu raison des Rangers de New York en cinq affrontements dans une série marquée par une controverse entre Dryden et Michel Larocque. Il s’agissait du dernier titre de la concession avant une disette de sept ans marquée par la domination des Islanders de New York et des Oilers d’Edmonton.