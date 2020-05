Le chemin du Roy «trop» populaire à Saint-Augustin en temps de pandémie

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures interdira dorénavant le stationnement sur la quasi-totalité du chemin du Roy qui longe le fleuve Saint-Laurent, jugé trop achalandé voire «dangereux» depuis le retour du beau temps.

De nombreux marcheurs, cyclistes et automobilistes ont pris l’habitude de s’y rendre, en cette période de pandémie, pour profiter de cette artère bucolique.

Malheureusement, il y en a trop selon le maire Sylvain Juneau et les autres élus du conseil municipal qui ont adopté une résolution mardi soir pour serrer la vis aux automobilistes qui s’y garent, question de sécurité.

«Il y a beaucoup de monde qui vont se stationner là et qui amènent leur vélo sur leur voiture. Il est très probable qu’il y ait beaucoup de gens de l’extérieur de Saint-Augustin puis je les comprends, c’est un bel endroit, je n’ai rien contre les gens des autres villes mais à un moment donné, il faut que ça soit sécuritaire», observe M. Juneau en entrevue.

Des «centaines» de voitures garées

La trop grande popularité soudaine du chemin du Roy, souvent étroit, a pris de court des résidents du secteur qui ont porté plainte aux autorités municipales. «Ça fait 5 ans que je suis ici à la mairie et je n’ai jamais eu de plaintes mais cette année, on en a eu beaucoup donc il y a vraiment un problème», confirme le voir.

«Mes gens sont allés voir aussi et m’ont dit que ça n’a pas de bon sens. S’il y a un fossé, t’es stationné pratiquement dans la rue et s’il n’y en a pas, t’es stationné sur le gazon d’un propriétaire donc dans les deux cas, ce n’est pas évident. On ne parle pas de 7-8 ou 32 autos sur tout le chemin du Roy. Dans les périodes de pointe, on parle de centaines d’autos donc ça devient problématique.»

La sécurité d’abord

Le maire dit comprendre l’attrait des cyclistes et des promeneurs pour ce secteur qui fait notamment partie de la route verte mais il dit malgré tout devoir intervenir pour la sécurité des gens. Ceux qui voudront se stationner dans le secteur peuvent le faire, entre autres, au parc des Hauts-Fonds, suggère-t-il.

Le stationnement sera donc interdit jusqu’à nouvel ordre sur les deux côtés du chemin du Roy entre son extrémité ouest (à la jonction avec la route 138) et le chemin Girard puis sur le tronçon situé entre la rue Moisan et la côte à Gagnon. Les automobilistes ne pourront pas non plus garer leur véhicule sur la rue Moisan ni le chemin Michel-Quézel.