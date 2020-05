Le tiers des camps de vacances risquent de faire faillite sans aide gouvernementale

Le tiers des camps de vacances de la province risquent de faire faillite s’ils n’obtiennent pas d’aide gouvernementale.

Si plusieurs camps attendent toujours l’autorisation du gouvernement pour décider s’ils offriront leurs services cet été, d’autres ont déjà jeté l’éponge puisque les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont particulièrement difficiles à mettre en place.

Au camp Kéno, la décision de fermer pour la première fois en 55 ans a été prise la semaine dernière.

«On a décidé qu’on ne pouvait pas ouvrir le camp de vacances pour plusieurs raisons», a expliqué Réjean Roy, directeur général du Camp Kéno, en entrevue à Mario Dumont jeudi.

«On connait les contraintes principales que la santé publique va nous imposer, comme la distanciation. On n’a toujours pas l’autorisation d’ouvrir et on n’a pas d’horizon, de ‘’time line’’. On a de l’hébergement, de la restauration, avec tous les inconnus que ça comporte. Dans la perspective qu’on puisse perdre encore plus d’argent en ouvrant qu’en restant fermé, on a pris la décision de rester fermé», a-t-il indiqué.

Le Camp Kéno, qui a diversifié ses activités en exploitant plusieurs camps de jour dans la région de Québec, a une situation financière relativement solide pour faire face à cette crise, mais ce n’est pas le cas pour tous.

D’autres camps de vacances risquent de disparaître, selon les chiffres de l’Association des camps du Québec.

«Les données qu’on a, c’est qu’un tiers des camps sont menacés de ne pas rouvrir, de faire faillite et de fermer définitivement sans aide gouvernementale. Les trois quarts des camps disent qu’ils ne rouvriront pas sans aide gouvernementale cette année», a dit M. Roy.

Une situation particulièrement inquiétante pour ces camps qui font partie d’un patrimoine collectif, et qui ont été fréquentés par plusieurs générations.

«Ce sont des traditions familiales et des rencontres. C’est le développement des jeunes. Il y a un «patrimoine vivant» qui est précieux. Il faut qu’on se penche là-dessus sérieusement et qu’on soutienne le secteur», a-t-il conclu.