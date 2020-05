Les amis de Matthew Tkachuk jubilent

Le scénario d’une reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) en séries éliminatoires et la présence de 24 équipes fait des heureux dans la région de St. Louis.

• À lire aussi: La dynastie du CH des années 1970 en vedette à TVA Sports

• À lire aussi: Maple Leafs: Mitch Marner a un trophée particulier en tête

• À lire aussi: COVID-19 : Mario Lemieux fait un don

C’est ce qu’a indiqué l’attaquant des Flames de Calgary Matthew Tkachuk lors de son passage à la station de radio Fan 590, jeudi.

«Je ne donnerai pas vraiment aux gens mon état d’esprit jusqu’à ce que je sache tous les faits et si c’est réel ou non, a dit Tkachuk en parlant de ce scénario. Toutefois, je peux dire que je l’ai découvert par le biais de mes amis de St. Louis. Selon ce que je suppose et ce qu’ils disaient sur Twitter, c’est que nous jouerions à Winnipeg au premier tour d’une série de "je-ne-sais-pas-combien" de matchs et que le vainqueur allait affronter les Blues. Cela a fait vraiment plaisir à mes copains.»

Selon le format avancé par plusieurs, les Flames et les Jets de Winnipeg s’affronteraient en lever de rideau. Le gagnant devrait ensuite se mesurer aux champions en titre de la coupe Stanley.

Le joueur de Calgary est le fils de Keith Tkachuk, qui a joué pour les Blues dans les années 2000. Il a donc grandi dans la ville du Missouri.

«Ils [mes amis] adoreraient me voir jouer contre les Blues et spécialement en séries éliminatoires, a affirmé Tkachuk. Ce serait leur scénario de rêve.»

De son côté, l’athlète de 22 ans a expliqué que le plan de reprise lui importait peu.

«Nous ne trouverons pas un modèle pouvant rendre tout le monde heureux. Moi, je veux simplement revenir au jeu», a conclu Tkachuk.