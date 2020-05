Les coûts à prévoir lors d’un divorce à l’amiable

Des pays comme la Chine ont constaté une explosion des demandes en divorce à la fin de leur confinement. Le même phénomène pourrait être prochainement observé au Québec.

Afin de minimiser les coûts d’un divorce, qui peuvent s’élever à plusieurs milliers de dollars, mieux vaut parvenir à s’entendre à l’amiable. Si vous êtes dans cette situation, voici ce que vous devez prévoir.

Ouvrir un dossier à la cour

Pour faire votre demande en divorce, vous devrez ouvrir un dossier à la cour et payer les frais de timbre qui sont de 104 $ pour une demande conjointe. Vous devrez aussi payer les frais administratifs pour obtenir certains documents comme votre certificat de mariage, votre certificat de naissance et ceux de vos enfants si vous ne les avez pas déjà.

Payer vos dettes à votre ex

Dans votre entente de divorce, vous devrez peut-être remettre certains montants à votre ex : par exemple une pension alimentaire pour les enfants ou votre ex lui-même, une portion de votre régime de retraite ou un montant pour racheter votre part de la résidence ou de la voiture.

L’aide d’un professionnel

Pour vous aider, vous pourriez engager un professionnel du droit et partager les frais avec votre ex. Le professionnel s’occupera des documents et des démarches. Plusieurs offrent des tarifs forfaitaires : vous connaissez donc à l’avance le montant à payer. Vérifiez bien ce qui est inclus ou non dans votre forfait.

Pensez à la médiation !

Si vous n’arrivez pas à vous entendre sur tous les aspects de votre divorce, la médiation peut vous aider. En plus, vous avez probablement droit à des heures de médiation gratuites si vous avez des enfants à charge avec votre ex. Si vous vous entendez enfin sur tout, certains médiateurs offrent même d’effectuer les démarches pour obtenir le jugement de divorce, moyennant certains frais.