Les remises du Coquetelions 2019

Le Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec, qui a tenu son 55e Coquetélions le 1er novembre 2019 aux Espaces Dalhousie sous la coprésidence d’honneur de Marc Fortin et Alexandre Fortin, a remis, en début d’année 2020, les profits de la soirée présentée sous le thème «Fête foraine». Pas moins de 165 000$ ont ainsi été distribués à des organismes qui font la différence dans notre communauté. Sur les deux premières photos, celle du haut, une remise de 10 000$ à la Maison Richelieu, et sur celle du bas, une remise identique cette fois à la Maison Dauphine de Québec. (Photo: Maisons Richelieu et Dauphine)

D’autres remises

Voyons maintenant d’autres remises du Coquetelions 2019. Photo du haut, une somme de 10 000$ aux Grands Frères et Grandes Sœurs de Québec, et sur celle du bas, une somme identique au Carrefour des enfants de St-Malo. (Photo Frères et sœurs et St-Malo)

Finalement, deux autres chèques ont été offerts par le Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec à des organismes communautaires. Sur la photo, du haut, une chèque de 10 000$ à Laura Lémerveil, et sur celle du bas, un chèque de 45 000$ au Camp Keno. (Photo Laura et Camp Keno)

Le premier de l’histoire

Photo courtoisie

Le 21 mai 1927. Charles Lindbergh (photo) devient le premier pilote à relier New York à Paris, en solitaire et sans escale, au cours d'un vol de trente-trois heures et trente minutes, les 20 et 21 mai 1927, à bord de son avion le Spirit of St. Louis, remportant ainsi le prix Orteig. (Photo Lindbergh Spirit of St-Louis)

Anniversaires

Photo courtoisie

Éric Caire (photo), député caquiste de la circonscription de La Peltrie à l'Assemblée nationale du Québec, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, 55 ans... David Thibault, chanteur québécois connu pour ses reprises d'Elvis Presley, 23 ans... Isabelle Tremblay, adjointe à la promotion à Cogeco Québec... Bruno Perron, ex-chroniqueur judiciaire journaliste à la radio de Québec, 66 ans... Nick Cassavetes, acteur américain et réalisateur, 61 ans... Mr. T, acteur américain, 68 ans... Leo Sayer, compositeur et interprète britannique, 71 ans. (Photo Éric Caire)

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 mai 2019. Pierre Marchand (photo), 67 ans, propriétaire de l’Auberge des 3 Canards à La Malbaie... 2018. Clint Walker, 90 ans, acteur américain connu pour son rôle dans le film de guerre Les douze salopards... 2017. Bill White, 77 ans, ancien défenseur des Blackhawks de Chicago et membre de l'équipe du Canada à la Série du siècle en 1972... 2016. Nick Menza, 51 ans, ancien batteur du groupe thrash metal Megadeth... 2015. Twinkle, 66 ans, chanteuse britannique... 2014. Paul-Émile Charbonneau, 92 ans, évêque émérite du diocèse de Hull-Gatineau (1963-1973)... 2012. Georges-Henri Gagné, 64 ans, maire de Ragueneau pendant 26 ans... 2012. Eugene Polley, 96 ans, ingénieur américain, co-inventeur de la télécommande... 2011. Ricet Barrier, 78 ans, chanteur fantaisiste français... 2008. L'abbé Roland Provost, 93 ans, féru d'histoire... 2006. Pierre Gobeil, 68 ans, comédien, homme de théâtre... 1991. Rajiv Gandhi, 46 ans, ancien premier ministre de l'Inde. (Photo Pierre Marchand)