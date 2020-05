Ottawa devrait exiger des remboursements aux compagnies aériennes

L'ex-mairesse de Longueuil et chroniqueuse Caroline St-Hilaire déplore le fait que les compagnies aériennes accordent simplement des crédits à leurs clients.

«On nous offre un crédit pour 24 mois. Quand on va reprendre ces crédits, les billets vont couter deux fois plus cher. Ottawa avait le gros bout du bâton. Comment se fait-il qu'Ottawa aide les compagnies aériennes sans exiger qu'elles remboursent leurs clients? On n'en veut pas des crédits, les gens doivent être remboursés», a-t-elle insisté, jeudi matin, à l’émission Dutrizac sur QUB radio.

