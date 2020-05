Pourquoi les Québécois préfèrent-ils les grosses voitures ?

J’aimerais commenter votre réponse de ce matin à la lettre « Est-ce vraiment si important la laïcité ? » Je suis totalement en accord avec votre commentaire qui dit « Dans mon esprit, quiconque choisit un pays d’adoption doit se mouler à ses us et coutumes. Le Québec est une province laïque et ses citoyens doivent s’y plier. Ce qui n’exclut en rien que dans sa sphère privée, n’importe qui puisse pratiquer sa religion à sa guise. »

Par contre, quand vous parlez de l’absence de réalisme de ces mêmes Québécois qui parlent des deux côtés de la bouche en refusant le passage de pipeline sur leur territoire pour protéger leur environnement, mais qui, du même souffle achètent de plus en plus de ces gros véhicules énergivores appelés VUS, je diverge d’opinion.

Vous rappelez-vous des années 60 ? En particulier de ces fameuses station-wagon de 20 pieds de long avec des sièges à la largeur du véhicule ? Et bien ces véhicules étaient utiles et même nécessaires aux familles de plus de quatre membres. Saviez-vous qu’ils ont été remplacés par les VUS qui offrent plus d’espace qu’une voiture standard où tout le monde est serré comme des sardines. Et ces VUS ne consomment pas plus que des voitures moyennes (10 km au litre), et beaucoup moins que les station-wagon.

A+

Désolée de vous contredire concernant ce que vous avancez sur les véhicules achetés par les Québécois. Comment peut-on avoir besoin d’un VUS quand on a 1,54 enfant par famille ? On n’est plus dans les années 60 à la fin du baby-boom alors qu’on en avait 2,7 par famille. Et en ce qui concerne la consommation d’essence d’un VUS, ça varie de 7,6 km à 6,1 km au litre. Pas mal loin de votre 10 km au litre comme vous l’affirmez.