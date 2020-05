Quoi regarder à la télévision vendredi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 22 mai.

- «Vic + Flo ont vu un ours»

Souvent saluée pour ses prestations comiques, Pierrette Robitaille avait remporté le Jutra (devenu le Prix Iris depuis) de la meilleure actrice pour un rôle d’un tout autre registre dans ce film de Denis Côté, plébiscité de l’Ours d’argent au Festival international du film de Berlin (2013). Victoria (Robitaille), en libération conditionnelle, et Florence (Romane Bohringer), qui termine de purger sa peine, se retrouvent dans une cabane à sucre en forêt après avoir partagé 10 ans d’intimité en cellule et réapprivoisent leur liberté, sous l’œil attentif de Guillaume (Marc-André Grondin), un agent de libération conditionnelle. Vendredi, 6 h, Cinépop.

- «Jinny»

Jinny la génie princesse des «Mille et Une Nuits» continue d’user de sa magie sur les ondes de Prise 2, plus de 50 ans après sa rencontre avec le capitaine Anthony Nelson (Larry Hagman). En pleine deuxième saison, ce vendredi, Jinny (Barbara Eden) fait tout pour que le permis de vol de son partenaire ne lui soit pas retiré. Vendredi, 13 h 30, Prise 2.

- «Watatatow»

«Watatatow» avait fait œuvre utile à plusieurs reprises à l’époque de sa diffusion en démystifiant des sujets tabous chez les adolescents. L’épisode où Joël (Serge Postigo, alors en début de carrière) dévoilait son homosexualité, en 1996, compte parmi les intrigues marquantes de la série. Le garçon demandait alors à son amie Séverine (Emmanuelle Nadeau) de faire semblant d’être sa copine pour faire taire les mauvaises langues qui le traitaient de «tapette». Vendredi, 18 h, Unis TV.

- «Sans issue»

Comme «Film de gars», TVA présente vendredi «Sans issue», un thriller de John Erick Dowdle, avec Owen Wilson et Pierce Brosnan. Nouvellement installée dans un pays de l’Asie du Sud-Est, une famille américaine se retrouve piégée au beau milieu d’une violente révolte populaire contre les étrangers. Vendredi, 20 h, TVA.

- «Médicaments : effets secondaires ou mortels?»

Les effets secondaires des médicaments, souvent imprimés en minuscules caractères sur l’étiquette, sont supposés éviter les mauvaises conséquences des traitements sur certaines personnes. Mais qu’en est-il de ces alertes lorsque les experts indépendants chargés de les répertorier sont souvent rémunérés par les laboratoires qui vendent ces produits? Vendredi, 20 h, Planète+.

- Hommage à Michel Piccoli

En l’honneur du monument du cinéma français Michel Piccoli, décédé la semaine dernière, le 12 mai, à 94 ans, Studiocanal présente deux films marquants du répertoire de l’acteur. D’abord, une œuvre du réalisateur Luis Bunuel, «La mort en ce jardin», avec aussi Simone Signoret, dans lequel un groupe de six personnes fuit une révolte dans une commune minière de l’Amazonie et s’enfonce dans la jungle. Puis, dans «L’attentat», où figure également Jean-Louis Trintignant, un leader progressiste du Tiers-Monde doit trouver refuge en Suisse quand plusieurs pays envoient des agents secrets pour l’éliminer. Vendredi, 20 h et 21 h 40, Studiocanal.

- «Belle et Bum»

À défaut de pouvoir festoyer dans une salle de spectacle, rabattons-nous sur une fiesta de «Belle et Bum», à Télé-Québec. Le 25 novembre dernier, Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne célébraient avec Bleu Jeans Bleu, Blick Bassy, David Giguère, Laura Babin et la comédienne Romane Denis au piano à gogo. Voilà une deuxième chance de rattraper le «party»! Vendredi, 23 h, Télé-Québec.