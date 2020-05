Un documentaire sur Tom Brady

Après avoir frappé un coup de circuit avec «The Last Dance», le réseau ESPN présentera une série documentaire sur le quart-arrière Tom Brady en 2021.

• À lire aussi: Confinement ou pas, Tom Brady est sur le terrain

• À lire aussi: Le départ de Tom Brady, «pas la fin du monde» pour les Patriots

C’est le pivot de 42 ans qui en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux jeudi, lorsqu’il a dévoilé la bande-annonce.

«Réaliser mon potentiel, c’est ce qui a marqué ma carrière, dit Brady dans celle-ci. Les choses dont je rêvais se sont réalisées.»

La série s’intitulera «Man in the Arena» et recensera le chemin parcouru par Brady dans sa carrière et sa vie.

Considéré par plusieurs comme le meilleur quart-arrière de l’histoire, l’ancien joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a permis à son équipe de remporter six Super Bowl et a été élu le meilleur joueur de la NFL à trois reprises.

Choix de 18e tour des Expos de Montréal au baseball majeur en 1995, Brady n’était d’ailleurs pas pressenti pour avoir une telle carrière, lui qui a été repêché en sixième ronde seulement lors de l’encan de 2000.

L’annonce de cette série documentaire survient quelques mois après que le pivot eut décidé de quitter les «Pats» après 20 ans d’association. En mars dernier, il a paraphé une entente de deux ans avec les Buccaneers de Tampa Bay.