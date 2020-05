Un Gala Québec Cinéma en mode confinement

Le Gala Québec Cinéma aura finalement lieu cette année mais dans une formule réinventée, ont annoncé jeudi les organisateurs de l’événement.

La remise de prix sera présentée «en mode confinement» le mercredi 10 juin à 19 h. La cérémonie se déroulera en deux temps : une première partie animée par Élise Guilbault, Guillaume Lambert et Mani Soleymanlou sera diffusée en ligne sur les plateformes de Radio-Canada et d’ARTV et récompensera 24 gagnants.

Puis, à 21 h, la fête du cinéma québécois se poursuivra avec l’animateur Jean-Philippe Wauthier pour une édition spéciale de son émission Bonsoir Bonsoir! pendant laquelle quatre Prix Iris – ceux du meilleur film, de la meilleure actrice, du meilleur acteur et le Prix du public – seront décernés.

Rappelons que ce sont les films Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault et La femme de mon frère de Monia Chokri qui ont obtenu le plus de nominations pour le Gala Québec Cinéma, soit respectivement treize et onze.