Une nouvelle collection de papiers peints signée MC Marquis

L’artiste montréalaise Marie-Claude Marquis (MC Marquis), que l'on connaît entre autres pour sa compagnie Merci Bonsoir, vient tout juste de dévoiler une nouvelle collection de papiers peints de style art déco absolument exquise.

Pour l’instant, la collection est composée de quatre modèles «tropicaux» funky qui donneront une grande chaleur à votre appart.

Les voici:

MC Marquis / wynil.com

MC Marquis / wynil.com

MC Marquis / wynil.com

MC Marquis / wynil.com

MC Marquis / wynil.com

MC Marquis / wynil.com

MC Marquis / wynil.com

Chaque commande sera imprimée sur mesure afin de répondre aux différents besoins de ses clients. C’est la compagnie montréalaise WYNIL qui s’occupera de faire la production.

MC Marquis / wynil.com

Il s’agit donc de tapisseries conçues et fabriquées à Montréal. On ne peut pas avoir plus local que ça!

MC Marquis / wynil.com

MC Marquis / wynil.com

Vous pouvez vous procurer ces jolies tapisseries au coût de 7$ à 11$ le pied carré, tout dépend du recouvrement sélectionné. Les tapisseries de MC Marquis ne sont pas encore affichées sur le site web de WYNIL, mais vous pouvez en commander en contactant directement l'équipe de WYNIL juste ici.

Tous les détails ici.